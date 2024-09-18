У перші страшні дні війни Судаков хвилювався за своїх рідних та друзів. Про свої відчуття 22-річний футболіст розповів італійському виданню La Repubblica.

Читайте також "Сухий" матч за дощової погоди: Шахтар зіграв внічию проти Болоньї на старті Ліги чемпіонів

Судаков: Думав, що більше ніколи не зможу грати

22 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Георгій разом з вагітною дружиною та її батьками ховався від ракетних ударів країни-агресорки у бомбосховищі.

Моя дружина була вагітна і мала народити нашу доньку. Ми ховалися від російських ракет у бомбосховищі з нею та її батьками. Але я дуже хвилювався за свого молодшого брата, який був один в академії Металіста в Харкові, і за батьків, які залишилися самі в Черкасах. Емоції, які неможливо передати,

– сказав Судаков.

У моменти невизначеності щодо майбутнього Судаков задумувався про зміну професії.

"Це були найстрашніші дні в моєму житті. Якщо у 2014 році Росія вкрала мої дитячі емоції, то у 2022 році вона забрала мою мрію про футбол. Я думав, що більше ніколи не зможу грати, що стану водієм вантажівки або працюватиму на автомийці. Натомість через деякий час ми почали грати перші благодійні матчі. Я був щасливий просто тому, що знову міг займатися тим, що дійсно люблю", – розповів Судаков.

Судаков залишив рідний дім через російських окупантів