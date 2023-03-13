Суд знову відсторонив Павелка від посади президента УАФ, але він і далі залишається

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу. Але Павелко і далі залишається на посаді президента УАФ та виконує свої обов'язки.

Вперше Андрія Павелка відсторонили від посади президента УАФ рішенням суду 17 лютого 2023 року. Тоді прокуратура просила відсторонення на два місяці, але суд прийняв рішення про відсторонення на один місяць – до 17 березня. Правда рішення не набрало чинності, адже Павелко подав апеляцію, тож і далі виконував обов'язки президента УАФ.

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13 березня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про продовження строку відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ. Правда цього разу на два місяці – до 13 травня, повідомляє Football Hub.



Ухвала суду про відсторонення Павелка / фото Football Hub

Правда в УАФ на це все відреагували словами про маніпуляції.

"Продовження (відсторонення, – 24 Канал) de-jure та de-facto не відбулося. Рішення суду, яким уперше було частково задоволено клопотання прокурорів про тимчасове відсторонення Андрія Павелка, не набрало законної сили. Бо суддя встановив особливий порядок його виконання – рішення набуде чинності тільки після оскарження в апеляційній інстанції. Разом із тим прокурор узагалі не міг ініціювати продовження відсторонення, оскільки попереднє рішення не набуло чинності, а строк відсторонення навіть не розпочинався. Тобто фактично не було чого продовжувати", – йдеться в заяві УАФ.