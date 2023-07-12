Суд відхилив апеляцію Павелка: президент УАФ все ще залишиться під вартою

Андрій Павелко не зміг виправдатися. Очільнику Української асоціації футболу доведеться ще побути від вартою.

Суд відхилив апеляцію про зміну запобіжного заходу Андрія Павелка. Обвинувачений залишиться в СІЗО до 14 серпня.

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У середу, 12-го липня, у Львові відбулося апеляційне засідання у справі про зміну запобіжного заходу президенту УАФ Андрію Павелку. Суддя ж у свою чергу не задовольнив апеляцію, подану стороною захисту та залишив у силі рішення про зміну запобіжного заходу для функціонера на утримання під вартою строком на 60 діб. Таким чином, Павелко залишиться у СІЗО до 14-го серпня включно.

Відео рішення суду:

Варто відзначити, що 11-го липня Українська асоціація футболу заявила про неоднозначний висновок стосовно скандального очільника. Діло в тому, що захисники Андрія Павелка попрацювали на славу, оскільки Шевченківський суд міста Львів скасував рішення про відсторонення обвинуваченого з посади президента УАФ.