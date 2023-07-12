Суд отклонил апелляцию об изменении меры пресечения Андрея Павелко. Обвиняемый останется в СИЗО до 14 августа.

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Есть время подумать над поведением

В среду, 12 июля, во Львове состоялось апелляционное заседание по делу об изменении меры пресечения президенту УАФ Андрею Павелко. Судья же в свою очередь не удовлетворил апелляцию, поданную стороной защиты и оставил в силе решение об изменении меры пресечения для функционера на содержание под стражей сроком на 60 суток. Таким образом, Павелко останется в СИЗО до 14 августа включительно.

Напомним, что скандальный Павелко, замешанный в деле о хищении средств на строительстве завода по изготовлению искусственной травы для футбольных полей, находится в "авторитете", несмотря на свои злодеяния. Президент УАФ держится на высоком уровне не только на Украине, но и на международной арене, поскольку в апреле его переизбрали в Исполком УЕФА еще на 4 года.

Видео решения суда:

Стоит отметить, что 11 июля Украинская ассоциация футбола заявила о неоднозначном выводе по поводу скандального руководителя. Дело в том, что защитники Андрея Павелко потрудились во славу, поскольку Шевченковский суд города Львова отменил решение об отстранении обвиняемого от должности президента УАФ.