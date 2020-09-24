У Києві на території Олімпійського коледжу, який ліквідують, відбулися сутички між студентами та правоохоронцями. Причиною конфлікту стало приєднання Олімпійського коледжу до Національного університету фізичного виховання.

За інформацією Pavlovsky News, після протестів під Верховною Радою студенти Олімпійського коледжу заявили про спробу виперти їх на вулицю.

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Біля стін будівлі коледжу сталися зіткнення з поліцією і "Муніципальної вартою". Повідомляється, що в протестах, окрім студентів, взяли учать батьки спортсменів та ветерани АТО.

Причина конфлікту

Спортсмени виступають проти переходу коледжу в юрисдикцію Національного університету фізичного виховання і спорту (НУФВСУ).

В Олімпійському коледжі вважають це спробою рейдерського захоплення території та будівель навчального закладу. Адже сам коледж розміщений на 16 гектарах біля станції метро "Лісова" у Києві.

У Міносвіти називають це звичайною реорганізацією.

Натомість представники коледжу анонсували протестну акцію, яка відбудеться 3 жовтня. Вони вимагатимуть відставки міністра освіти Сергія Шкарлета.

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Протестувальники хотіли викинути у смітник ректора

Кореспондент Pavlovsky News повідомив, що спортсмени зі своїми наставниками хотіли викинути в сміттєвий бак і обсипати борошном ректора університету, до якого хочуть приєднати коледж.

Приводом для так званої "сміттєвої люстрації" стало те, що керівник ВНЗ нібито був у "Партії регіонів". Все почалося зі словесної перепалки, яка потім переросла в масове протистояння учнів і учасників АТО з одного боку і поліцією з іншого. Постраждали два активісти. У них підозру на струс мозку,

– йдеться у повідомленні.

Хто є ректором НУФВСУ? Ректор університету – Євгеній Імас. Він тричі балотувався у Верхову Раду: у 1998 році по мажоритарному округу, у 2020 – по списку "Демократична партія Україна – партія Демократичний союз", у 2006 – по списку "Народний блок Литвина". Тричі не пройшов у Раду.

Щоб зменшити градус напруги до коледжу приїхав нардеп від "Слуги народ" і борець Жан Беленюк. Він запропонував створити робочу групу для розв'язання проблеми.

Також на місці був колега Беленюка – Богдан Яременко.

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Коментар поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом подій на території Олімпійського коледжу в Києві, де в результаті конфлікту постраждали кілька людей, в тому числі і правоохоронці. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні о 12:31 до чергової частини столичної поліції на спецлінію" 102 "надійшло повідомлення про конфліктну ситуацію на території Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного", – повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Правоохоронці підтвердили, що на території коледжу виник конфлікт. Повідомляється, що внаслідок сутичок декілька людей отримали тілесні ушкодження, в тому числі і правоохоронці.

"Зараз в територіальне управління поліції запрошені обидві сторони конфлікту для дачі пояснень та об'єктивного встановлення причин інциденту", – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.