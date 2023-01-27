"Найважливіша команда на ЧЄ": біатлоніст із Норвегії привітав Дудченка та підтримав Україну

У перший день чемпіонату Європи з біатлону збірна України здобула дві нагороди. Автором другої медалі у швейцарському Ленцерхайде став Антон Дудченко.

26-річний український біатлоніст показав майже ідеальну стрільбу, яка так важлива в "індивідуалці", вибивши 19 із 20 мішеней. У додачу непогана швидкість на трасі дозволила Антону Дудченку підійнятись на другу сходинку п'єдесталу.

До теми Антон Дудченко – срібний призер чемпіонату Європи з біатлону

Норвежці продовжують підтримувати Україну

Українець поступився лише норвежцю Ендре Стрьомсгейму, який пройшов усі чотири вогневі рубежі на відмінно – 20 із 20 та став чемпіоном Європи з біатлону в індивідуальній гонці. Третім фінішував словенець Ловро Планко.

Після церемонії нагородження тріумфатор гонки Стрьомсгейм виклав у своєму інстаграмі фото з Дудченком. У публікації під фото норвежець назвав українську збірну "найважливішою командою" цього чемпіонату Європи-2023. Також норвезький біатлоніст додав патріотичне українське гасло "Слава Україні".

Але Ендре не написав це англійською "Glory Ukraine", а "Slava Ukraini".

Ідеальний старт в Ленцергайде з 20-ма вибитими мішенями з 20. Велике привітання найважливішій команді та спортсменам цього чемпіонату Європи. Слава Україні!,

– написав норвезький біатлоніст.

Нагадаємо, що біатлоністи збірної Норвегії були одними з перших, хто підтримав Україну після 24 лютого. На їх спорядженні досі можна побачити синьо-жовті сердечка, як знак підтримки України у війні проти Росії.

Відзначимо, що Юлія Джима стала авторкою першої нагороди України на цьому чемпіонаті Європи з біатлону. Киянка фінішувала третьою в "індивідуалці", але після протесту, який подала Італія сама на себе, стала другою. Адже система помилково не зарахувала два промахи італійки на другій стрільбі.

27 січня на чемпіонаті Європи відбудуться два спринти. Початок жіночої гонки об 11:30, а чоловіків – об 15:00 (за київським часом).