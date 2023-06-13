Троє у важкому стані: у Денвері сталась стрілянина після чемпіонства команди в НБА

Місцева команда здобула історичне золото у найпрестижнішій баскетбольній лізі. Втім фанати не змогли спокійно відсвяткувати тріумф своїх улюбленців.

В ніч з понеділка на вівторок, 13 червня, визначився новий чемпіон НБА. Найкращою командою турніру став Денвер Наггетс.

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Команда Мелоуна обіграла Майамі Хіт з рахунком 94:89 та виграли фінальну серію з рахунком 4:1. Втім після поєдинку стався трагічний випадок.

Десь за три години після гри неподалік від "Болл-Арени" у Денвері сталась стрілянина у натовпі. Поліція США повідомляє, що невідомий відкрив вогонь по людях, які на вулиці відмічали чемпіонство своєї команди.

У підсумку дев'ятеро вболівальників отримали поранення. Троє з них у важкому стані, тоді як здоров'ю інших нічого вже не загрожує. Зловмисник був затриманий поліцією, він також отримав поранення.

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Відзначимо, що це дебютне чемпіонство для Денвер Наггетс у НБА. Команда виграла Західну Конференцію. У пле-офф команда Мелоуна пройшла Міннесоту Тімбервулвз, Фінікс Санз та Лос-Анджелес Лейкерс.