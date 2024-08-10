Рекорд не допоміг взяти медаль: Дорощук посів шосте місце у стрибках у висоту

Літні Олімпійські ігри в Парижі добігають до свого завершення. В передостанній змагальний день відбувся фінал зі стрибків у висоту серед чоловіків.

У фіналі змагань Україну представляв Олег Дорощук. Для 23-річного легкоатлета з Кіровоградщини це дебютна Олімпіада, пише 24 Канал.

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Чудовий виступ українця у фіналі

У кваліфікації Дорощук показав 11 результат (2.24 метра). А його партнери по збірній Андрій Проценко та Владислав Лавський не зуміли подолати кваліфікацію.

Перед самим фіналом до лікарні потрапив олімпійський чемпіон-2020 Джанмарко Тамбері. Італійського легкотлета турбували болі в області нирок. Однак мужній спортсмен зумів вийти на старт змагань.

Та все ж стан здоров'я дався взнаки і фаворит фіналу зійшов з дистанції на висоті 2.27 метра. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Джанмарко Тамбері завершив змагання 11-м У відсутності титулованого атлета отримали шанс інші спортсмени.

Наш Олег Дорощук з першої спроби взяв 2.17 та 2.22. З другої спроби українець підкорив планку на висоті 2.27 та 2.31. До речі, 23-річний стрибун покращив особистий рекорд, який відтепер становить 2.31.

На жаль, висоту 2.34 метра українець не зміг підкорити. Олег завершив фінальний турнір на шостому місці.

Нагадаємо, що Олег Дорощук є бронзовим призером чемпіонату Європи.