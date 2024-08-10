В финале соревнований Украину представлял Олег Дорощук. Для 23-летнего легкоатлета с Кировоградщины это дебютная Олимпиада, пишет 24 Канал.

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Замечательное выступление украинца в финале

В квалификации Дорощук показал 11 результат (2.24 метра). А его партнеры по сборной Андрей Проценко и Владислав Лавский не сумели преодолеть квалификацию.

Перед самым финалом в больницу попал олимпийский чемпион-2020 Джанмарко Тамбери. Итальянского легкотлета беспокоили боли в области почек. Однако мужественный спортсмен сумел выйти на старт соревнований.

Но все же состояние здоровья сказалось и фаворит финала сошел с дистанции на высоте 2.27 метра. Олимпийский чемпион Токио-2020 Джанмарко Тамбери завершил соревнование 11-м. В отсутствии титулованного атлета получили шанс другие спортсмены.

Наш Олег Дорощук с первой попытки взял 2.17 и 2.22. Со второй попытки украинец покорил планку на высоте 2.27 и 2.31. Кстати, 23-летний прыгун улучшил личный рекорд, который отныне составляет 2.31.

К сожалению, высоту 2.34 метра украинец не смог покорить. Олег завершил финальный турнир на шестом месте.

Напомним, что Олег Дорощук является бронзовым призером чемпионата Европы.