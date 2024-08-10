У суботу вранці 32-річного легкоатлета Джанмарко Тамбері почали турбувати болі у ділянці нирок. Через це довелося терміново викликати швидку.

Читайте також "Я почуваюся добре": ексчлен збірної України про зміну громадянства

Для італійського спортсмена Олімпіада завершена

Український борець та бронзовий призер Олімпіади-2024 Жан Беленюк став свідком цієї події. Він опублікував фотографію, як Тамбері забирає швидка.

"Щойно на моїх очах швидка забрала італійського стрибуна у висоту Джанмарко Тамбері. Біля олімпійського селища.

ЗМІ днями писали, що у нього пішли камені нирками, напевно, його стан погіршився, а фінал зі стрибків у висоту вже сьогодні ввечері", – написав Беленюк.

Джанмарко Тамбері вирушає до лікарні / фото з телеграм-каналу Беленюка

Таким чином, Джанмарко Тамбері не братиме участь у фіналі зі стрибків у висоту. На змагання відібралися 12 учасників, в тому числі українець Олег Дорощук. Фінал розпочнеться о 20:00 у суботу, 10 серпня.

Італійський стрибун у висоту був серед головних претендентів на медаль. На Іграх-2020 Тамбері здобув золоту медаль.