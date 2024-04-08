Чинний чемпіон України здобув перемогу з рахунком 3:1. Для 34-річного півзахисника Шахтаря цей поєдинок став ювілейним 500-м у кар'єрі на клубному рівні.
Читайте також Металіст 1925 завдяки розкішному голу врятувався від поразки у матчі з Колосом: відеоогляд
Гросмейстерський показник
У пам'ятному для себе матчі Степаненко вийшов у стартовому складі та відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на Єгора Назарину. Капітан Шахтаря став п'ятим гравцем за всю історію, який провів таку кількість матчів у складі українських команд на клубному рівні.
За цим показником він обійшов нинішнього головного тренера Олександрії та олімпійської збірної України Руслана Ротаня, якому не вистачило одного матча до ювілейної позначки.
Лідером за кількістю матчів на клубному рівні в Україні залишається наставник київського Динамо Олександр Шовковський, який провів 638 поєдинків та має значний відрив від переслідувачів. На друге ж місце Тарас Степаненко має всі шанси піднятися вже в наступному сезоні – від колишнього партнера по команді Даріо Срни українця відділяють 36 матчів.
Топ-5 гравців за кількістю матчів на клубному рівні в Україні
- Олександр Шовковський (Динамо, ЦСКА ЗСУ) – 638
- Даріо Срна (Шахтар) – 536
- Андрій П'ятов (Ворскла, Шахтар) – 526
- Олег Шелаєв (Зоря-МАЛС, Шахтар, Металург Донецьк, Дніпро, Кривбас, Металіст, Вовчанськ) – 516
- Тарас Степаненко (Металург Запоріжжя, Шахтар) – 500
Зазначимо, що у складі Шахтаря Тарас Степаненко зіграв 417 поєдинків, а ще 83 матчі він провів у складі рідного запорізького Металурга. Окрім цього футболіст також зіграв 81 гру за збірну України.