Чинний чемпіон України здобув перемогу з рахунком 3:1. Для 34-річного півзахисника Шахтаря цей поєдинок став ювілейним 500-м у кар'єрі на клубному рівні.

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Гросмейстерський показник

У пам'ятному для себе матчі Степаненко вийшов у стартовому складі та відіграв 87 хвилин, після чого був замінений на Єгора Назарину. Капітан Шахтаря став п'ятим гравцем за всю історію, який провів таку кількість матчів у складі українських команд на клубному рівні.

За цим показником він обійшов нинішнього головного тренера Олександрії та олімпійської збірної України Руслана Ротаня, якому не вистачило одного матча до ювілейної позначки.

Лідером за кількістю матчів на клубному рівні в Україні залишається наставник київського Динамо Олександр Шовковський, який провів 638 поєдинків та має значний відрив від переслідувачів. На друге ж місце Тарас Степаненко має всі шанси піднятися вже в наступному сезоні – від колишнього партнера по команді Даріо Срни українця відділяють 36 матчів.

Топ-5 гравців за кількістю матчів на клубному рівні в Україні

Олександр Шовковський (Динамо, ЦСКА ЗСУ) – 638 Даріо Срна (Шахтар) – 536 Андрій П'ятов (Ворскла, Шахтар) – 526 Олег Шелаєв (Зоря-МАЛС, Шахтар, Металург Донецьк, Дніпро, Кривбас, Металіст, Вовчанськ) – 516 Тарас Степаненко (Металург Запоріжжя, Шахтар) – 500

Зазначимо, що у складі Шахтаря Тарас Степаненко зіграв 417 поєдинків, а ще 83 матчі він провів у складі рідного запорізького Металурга. Окрім цього футболіст також зіграв 81 гру за збірну України.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Тарас Степаненко зіграв за Шахтар 24 матчі в усіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. Наступний поєдинок "гірники" проведуть 14 квітня на виїзді проти Ворскли. Стартовий свисток пролунає о 13:00.