Колос – Металіст 1925 1:1

Голи: Ранжел, 23 – Борячук, 47

У першому таймі команди створили однакову кількість моментів. Однак лише один із них закінчився голом. На 23-й хвилині Ранжел замкнув передачу з флангу від Оріховського та вивів Колос уперед 1:0, інформує 24 Канал.

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До кінця першого тайму голів більше не забивали.

На старті другої частини зустрічі харків'яни зрівняли цифри на табло. Розіграш кутового привів до голу. Борячук дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика вразив ворота Колоса.

До фінального свистка команди створили ще декілька гострих моментів, але визначити переможця так і не вдалось.

Колос та Металіст 1925 розійшлись мировою 1:1.

Команди поділили очки. Після цього туру Колос із 25 балами йде на 9-му місці турнірної таблиці УПЛ. Металіст 1925 набрав 17 пунктів та продовжує перебувати у зоні вильоту в Першу лігу – 15-та позиція. Гірші справи лише у Миная, який йде останнім із 14 балами.

Відео обох голів матчу Колос – Металіст 1925