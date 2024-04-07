Шахтар – Рух – 3:1

Голи: Бондаренко, 8, 16, Зубков, 76 – Таллес, 37

У межах 23-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбувся поєдинок між донецьким Шахтарем та львівським Рухом. "Гірники" виграли номінально домашній матч із рахунком 3:1, пише 24 Канал.

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Шахтар покращив шанси захистити чемпіонство

Рахунок було відкрито вже на 8-й хвилині: Траоре на лівому фланзі штрафного майданчика розвернувся з передачею у центр на Зубкова, який залишив п'ятою на Бондаренка, а той штовхнув у дальній кут.

Невдовзі Бондаренко оформив дубль: Артем правим флангом атаки протягнув м'яч від центральної лінії, після чого змістився й здалеку поклав під ближню стійку.

Рух зумів повернути інтригу наприкінці першого тайму. Голом у роздягальню відзначився Таллес, який після передачі від Квасниці на фланзі штрафного майданчика хитнув Матвієнка й закрутив у дальню дев'ятку.

І все ж таки Шахтар взяв своє. На 76-й хвилині Азаров на лівому фланзі штрафного бив із гострого кута, Ледвій парирував перед собою, аж коли Зубкову злишалося лише добити, з чим від без проблем впорався.

Важливо. Шахтар здобув восьму перемогу поспіль і продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ. Рух посідає п'ятий рядок у чемпіонаті та претендує на дебютний вихід у єврокубки.

Наступними вихідними донецький Шахтар зіграє в гостях у полтавської Ворскли, тоді як львівський Рух прийматиме криворізький Кривбас.

Відеоогляд матчу Шахтар – Рух