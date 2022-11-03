"Після 3:0 гра закінчилася": Степаненко знайшов пояснення нищівної поразки Шахтаря

Півзахисник Тарас Степаненко прокоментував поразку Шахтаря від РБ Лейпциг в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів. Навесні "гірники" продовжать виступи у Лізі Європи.

Донецький Шахтар втратив можливість зачепитися за друге місце в групі F, яке давало путівку до плей-оф Ліги чемпіонів. Підопічні Ігоря Йовічевіча зазнали розгромної поразки від РБ Лейпциг з рахунком 0:4.

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На думку капітана "гірників" Тараса Степаненка, на результат гри вплинули кадрові проблеми команди.

"Лейпциг грав на своїх сильних сторонах, вичікували помилки та вбігали у швидкі контратаки.

У нас є проблеми в плані травмованих гравців – Швед випав, Зубков випав, у Коноплі є проблеми. Трохи з цим важкувато було, але це досвід, треба рухатися далі".

Також хавбек Шахтаря відмітив, що суперник завдяки пресингу та швидких атак повністю знівелював зусилля української команди.

"Перший гол – вони домінували, потім ми почали сміливіше грати, почали пресингувати, було декілька напівмоментів. Вийшли на другий тайм, хотіли натиснути на них, але вони забили другий, третій.. Що ти вже поробиш?

У них на куражі почало все виходити, стінки, коли виграєш 3:0 – все виходить, психологічно не стримуєш себе. Після 3:0 гра вже закінчилася. Ті голи, що вони забили, нам показували на теорії, вони після перехоплення дуже грамотно грають вперед, швидкі дуже гравці".

Тепер команда Йовічевіча буде готувавтися до весняних матчів Ліги Європи.

Ми вийшли в євровесну, авжеж хотіли зачепитися за Лігу чемпіонів, але... Тренер подякував за цю кампанію, сказав, що треба готуватися до дуже важливих матчів в чемпіонаті,

– сказав Степаненко.

Нагадаємо, ще у передостанньому турі Шахтар гарантував собі участь у плей-оф Ліги Європи. Жеребкування 1/16 фіналу другого за значимістю турніру відбудеться в понеділок, 7 листопада. Початок о 14:00 за київським часом.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. Переможці пар вийдуть в 1/8 фіналу, де на них чекатимуть переможці груп Ліги Європи.