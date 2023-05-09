Проблеми із зором не завада снайперу: зірка НБА встановив рекорд триочкових кидків – відео
Джерело:твіттер Голден Стейт
Американський баскетболіст Стефен Каррі вписав своє ім'я у історію НБА. Розігруючий Голден Стейт першим досяг відмітки у 4000 триочкових за кар'єру.
Видатне досягнення відбулося під час четвертого матчу серії другого раунду плей-офф, в якому Голден Стейт протистояв Лейкерс (101:104, 1-3). Саме в цьому поєдинку Стефен Каррі реалізував свій 4000-й триочковий кидок.
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Історичний рекорд Каррі
Загалом на рахунку розігруючого Голден Стейт 3390 реалізованих триочкових у регулярному чемпіонаті та 611 у плей-офф. За цим показником він впевнено лідирує у НБА. Відео історичного кидка Каррі "Воїни" опублікували на своїй сторінці у Twitter.
Відео 4000-го кидка Каррі
35-річний гравець Голден Стейт впевнено випереджає за цим показником Рея Аллена (3358) та Джеймса Хардена (3152).
Зазначимо, що Каррі завершив зустріч з Лейкерс із 31 очком, 10 підбираннями, 14 передачами та 3 перехопленнями.
Що відомо про Стефена Каррі
- Стефен Каррі походить зі спортивної сім'ї. Він син колишнього гравця НБА Делла Каррі та старший брат баскетболіста Сета Каррі.
- З 2009 року захисник виступає за Голден Стейт.
- Стефен Каррі – 4-разовий чемпіон НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двічі MVP НБА (2015, 2016).
- У складі збірної США двічі ставав чемпіоном світу (2010, 2014).
- У 2019 році Стефен зізнався, що з дитинства має захворювання очей – кератоконус, яке знижує його зір і змушує користуватися склеральними лінзами. Проте, як бачимо, проблеми із зором не заважають йому підкорювати снайперські рекорди.