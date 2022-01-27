Став відомий діагноз воротаря Динамо Нещерета, якому розбили обличчя ногою
Джерело:телеграм-канал "Динамо Київ Inside"
20-річний страж воріт Динамо Руслан Нещерет отримав ушкодження у спарингу збору в Іспанії проти норвезького Буде/Глімта (1:1).
Нещерет вийшов на поле на старті другого тайму, але вже на 56-й хвилині жорстко зіткнувся з гравцем Буде/Глімта Нордасом. Руслан не зміг продовжити гру та був замінений на Георгія Бущана на 58-й хвилині зустрічі.
До слова Воротарю Динамо розбили обличчя ударом ногою під час матчу – він не зміг продовжити гру: відео
"За попередніми даними, після кошмарного зіткнення голкіпера Руслана Нещерета з форвардом Буде/Глімта Нордасом у сьогоднішньому матчі, у голкіпера діагностовано перелом носа та струс мозку. Точний діагноз буде поставлений вже у Києві", – йдеться у повідомленні джерела.Важливо! До столиці України футболісти та тренерський штаб Динамо повертаються 27 січня, завершивши таким чином перший зимовий тренувальний збір.
Статистика Нещерета
У поточному сезоні Нещерет поки що не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Динамо.