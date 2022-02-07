Став найстаршим призером зимових Олімпіад: французький лижник оновив рекорд
Французький лижник Жоан Кларе здобу першу олімпійську нагороду. Спортсмен став найстаршим призером зимових Олімпіад серед гірськолижників.
Друга олімпійська медаль
41-річний представник Франції Жоан Кларе здобув срібну нагороду у даунгілі. Це досягнення є історичним для спортсмена, повідомляє 24 канал.
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Цікаво, що француз не був фаворитом Олімпіади-2022. Він відібрався на Ігри у Пекіні, але підходив до них, маючи лише одну медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.
У 2019 році француз здобув "срібло" на чемпіонаті світу у супергіганті.
Кларе поступився лише швейцарцю Беату Фойцу, який є 2-разовим призером Олімпіади у Пхьончхані. Цей результат дозволив французу стати автором нового рекорду на рівні Зимових Олімпіад.
Кларе став найстаршим призером Олімпійських ігор в історії гірськолижного спорту.Цікаво! Колишній рекорд, встановлений на Олімпіаді-2014 американцем Боде Міллером, він перевершив відразу на 4 роки 238 днів.
Жоан Кларе: що відомо про спортсмена
- 8 січня 2022 року французькому спортсмену виповнилося 41 рік.
- У своїй кар'єрі Кларе має лише 9 подіумів на етапах Кубка світу з гірськолижного спорту.
- Востаннє він здобув нагороду в австрійському Кіцбюелі.