Став найстаршим призером зимових Олімпіад: французький лижник оновив рекорд

Французький лижник Жоан Кларе здобу першу олімпійську нагороду. Спортсмен став найстаршим призером зимових Олімпіад серед гірськолижників.

Друга олімпійська медаль

41-річний представник Франції Жоан Кларе здобув срібну нагороду у даунгілі. Це досягнення є історичним для спортсмена, повідомляє 24 канал.

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Цікаво, що француз не був фаворитом Олімпіади-2022. Він відібрався на Ігри у Пекіні, але підходив до них, маючи лише одну медаль у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.

У 2019 році француз здобув "срібло" на чемпіонаті світу у супергіганті.

Кларе поступився лише швейцарцю Беату Фойцу, який є 2-разовим призером Олімпіади у Пхьончхані. Цей результат дозволив французу стати автором нового рекорду на рівні Зимових Олімпіад.

Кларе став найстаршим призером Олімпійських ігор в історії гірськолижного спорту.

Жоан Кларе: що відомо про спортсмена

8 січня 2022 року французькому спортсмену виповнилося 41 рік.

У своїй кар'єрі Кларе має лише 9 подіумів на етапах Кубка світу з гірськолижного спорту.

Востаннє він здобув нагороду в австрійському Кіцбюелі.

Колишній рекорд, встановлений на Олімпіаді-2014 американцем Боде Міллером, він перевершив відразу на 4 роки 238 днів.