Вторая олимпийская медаль

41-летний представитель Франции Жоан Кларе получил серебряную награду в даунгили. Это достижение является историческим для спортсмена, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Нидерландка установила новый рекорд на Олимпиаде-2022 и в шестой раз стала чемпионкой

Интересно, что француз не был фаворитом Олимпиады-2022. Он отобрался на Игры в Пекине, но подходил к ним, имея лишь одну медаль в карьере на уровне чемпионатов мира.

В 2019 году француз получил "серебро" на чемпионате мира в супергиганте.

Кларе уступил лишь швейцарцу Беату Фойцу, который является 2-кратным призером Олимпиады в Пхенчхане. Этот результат позволил французу стать автором нового рекорда на уровне зимних Олимпиад.

Кларе стал самым возрастным призером Олимпийских игр в истории горнолыжного спорта.

Интересно! Прежний рекорд, установленный на Олимпиаде-2014 американцем Боде Миллером, он превзошел сразу на 4 года 238 дней.

Жоан Кларе: что известно о спортсмене