Вторая олимпийская медаль
41-летний представитель Франции Жоан Кларе получил серебряную награду в даунгили. Это достижение является историческим для спортсмена, сообщает 24 канал.
Достойно внимания Нидерландка установила новый рекорд на Олимпиаде-2022 и в шестой раз стала чемпионкой
Интересно, что француз не был фаворитом Олимпиады-2022. Он отобрался на Игры в Пекине, но подходил к ним, имея лишь одну медаль в карьере на уровне чемпионатов мира.
В 2019 году француз получил "серебро" на чемпионате мира в супергиганте.
Кларе уступил лишь швейцарцу Беату Фойцу, который является 2-кратным призером Олимпиады в Пхенчхане. Этот результат позволил французу стать автором нового рекорда на уровне зимних Олимпиад.
Кларе стал самым возрастным призером Олимпийских игр в истории горнолыжного спорта.
Жоан Кларе: что известно о спортсмене
- 8 января 2022 года французскому спортсмену исполнился 41 год.
- В своей карьере Кларе имеет лишь 9 подиумов на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту.
- В последний раз он получил награду в австрийском Кицбюэле.