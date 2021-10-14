Клагенфурт – Донбас 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
До слова Хокеїст Смерек покинув Донбас після расистського скандалу
У першому періоді єдину шайбу закинув Лялька, якому асистував Медведєв. Господарі майданчика зуміли відігратися в середині другої двадцятихвилинки.
Надалі команди грали надійно в обороні, періодично обмінюючись гострими атаками. На 13-й хвилині заключного періоду Донбас виявився в більшості і зусиллями Шишляннікова конвертував його в гол.
У самій кінцівці Клагенфурт мав один хороший момент, але підопічні Павла Микульчика вистояли, кілька разів погрожуючи порожніх воротах австрійців.
Клагенфурт – Донбас відеоогляд