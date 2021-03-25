У середу, 24 березня, збірна України з рахунком 1:1 зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.

Французькі ЗМІ з недорозумінням відреагували на нічию у цьому матчі. Адже зовсім недавно Франція розбила Україну з астрономічним рахунком 7:1, нехай і в товариському поєдинку.

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Несмачна і нудна, збірна Франції вже втратила два очки на старті відбору на ЧС-2022. Наступні два поєдинки будуть повинні виправити цей казус,

– відреагувало видання Le Parisien.

"Україна розчарувала, але удача була на її боці – м'яч потрапив у невдачливого Кімпембе, який і зробив рахунок 1: 1 на 57-й хвилині зустрічі. В Уго Льоріса був один з найбільш спокійних вечорів, якщо переглянути кожен з його 121 матчів за збірну, але він все одно пропустив", – зазначила французька преса.

Франція – Україна: після матчу