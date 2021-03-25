Україна розчарувала, але удача була на її боці, – французькі ЗМІ про нічию у відборі на ЧС-2022
У середу, 24 березня, збірна України з рахунком 1:1 зіграла з командою Франції в першому турі відбіркової стадії чемпіонату світу-2022.
Джерело:Sport.ua
Французькі ЗМІ з недорозумінням відреагували на нічию у цьому матчі. Адже зовсім недавно Франція розбила Україну з астрономічним рахунком 7:1, нехай і в товариському поєдинку.
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Несмачна і нудна, збірна Франції вже втратила два очки на старті відбору на ЧС-2022. Наступні два поєдинки будуть повинні виправити цей казус,
– відреагувало видання Le Parisien.
"Україна розчарувала, але удача була на її боці – м'яч потрапив у невдачливого Кімпембе, який і зробив рахунок 1: 1 на 57-й хвилині зустрічі. В Уго Льоріса був один з найбільш спокійних вечорів, якщо переглянути кожен з його 121 матчів за збірну, але він все одно пропустив", – зазначила французька преса.
Франція – Україна: після матчу
- Збірна України 24 березня сенсаційно зіграла внічию проти Франції у першому матчі відбору на чемпіонат світу-2022.
- На підопічних Андрія Шевченка у березні чекають ще дві гри у відборі на чемпіонат світу-2022. Вже 28 березня українська збірна зіграє у Києві проти Фінляндії, а вже через три дні (31 березня) поміряються силами з Казахстаном.
- Це лише друга перемога українців у протистояннях проти французької збірної. Єдину звитягу до цього матчу Україну здобула ще у листопаді 2013 року (2:0). Сталось це у відборі на чемпіонат світу.
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