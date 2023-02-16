Траоре на вістрі атаки: стартовий склад Шахтаря на матч Ліги Європи проти Ренна

У четвер, 16 лютого, донецький Шахтар зіграє перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи. Стало відомо, в якому складі розпочне матч українська команда.

Перший поєдинок 1/16 фіналу Шахтар – Ренн відбудеться у Варшаві. Гра розпочнеться о 19:45 за київським часом. 24 канал проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Ренн.

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Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч визначив стартову одиннадцятку на матч проти Ренна. Досвідчений Ярослав Ракіцький розпочне гру в запасі, а от з перших хвилин вийде хавбек Дмитро Криськів.

Стартовий склад Шахтаря

Шахтар: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре

Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Криськів, Траоре Запасні: Шевченко, Пятов, Сікан, Джурасек, Келсі, Топалов, Тейлор, Фарина, Назарина, Козік, Петряк, Ракицький

Стартовий склад Шахтаря / twitter.com/FCShakhtar

, що Шахтар та Ренн лише одного разу у своїй історії зустрічалися. У 2005 році на груповій стадії Ліги Європи "гірники" перемогли французьку команду завдяки голу Елано з пенальті.