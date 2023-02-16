Первый поединок 1/16 финала Шахтер – Ренн состоится в Варшаве. Игра начнется в 19:45 по киевскому времени. 24 канал проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Ренн.
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Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич определил стартовую одиннадцатку на матч против Ренна. Опытный Ярослав Ракицкий начнет игру в запасе, а вот с первых минут выйдет хавбек Дмитрий Крыськив.
Стартовый состав Шахтера
- Шахтер: Трубин, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив, Траоре
- Запасные: Шевченко, Пятов, Сикан, Джурасек, Келси, Топалов, Тейлор, Фарина, Назарина, Козик, Петряк, Ракицкий
Стартовый состав Шахтера / twitter.com/FCShakhtar