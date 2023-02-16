Шахтар цей єврокубковий сезон розпочав в груповому етапі Ліги чемпіонів. Але вийти в 1/8 фіналу ЛЧ "гірникам" не вдалося – команда посіла третє місце в групі, відтак продовжить виступ в плей-офф Ліги Європи. І першим суперником на цій стадії турніру став французький Ренн.

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Ренн в цьому сезоні вже грав проти українського клубу – на груповій стадії Ліги Європи вони зустрічалися з Динамо. Обидва матчі виграли саме гравці французького клубу.

Шахтар та Ренн лише одного разу у своїй історії зустрічалися. Це було ще у 2005 році на груповій стадії Ліги Європи. Тоді формат турніру передбачав по одному матчу з суперником. Команди цю гру провели у Франції, і "гірники" перемогли завдяки голу Елано з пенальті.

Матч Шахтар – Ренн відбудеться у Варшаві. Гра розпочнеться о 19:45. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Ренн. Вона буде доступна в цій новині.

Шахтар – Ренн онлайн