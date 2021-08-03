Лише двоє українців у старті: склади Шахтаря та Генка на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар стартує в єврокубках. Перший матч "гірників" – проти бельгійського Генка на виїзді. Обоє тренерів визначилися зі стартовими складами на цей матч.

Гра Генк – Шахтар розпочнеться о 21:00. Це буде матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві.

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В цьому матчі головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вирішив випустити лише двох українців – воротаря Трубіна та захисника Матвієнка. І одразу трьох літніх новачків команди – Марлона, Педрінью та Траоре.

При цьому Матвієнко в цьому матчі зіграє на лівому фланзі оборони. І саме йому дісталася капітанська пов'язка.

Стартові склади команд