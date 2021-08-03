Гра Генк – Шахтар розпочнеться о 21:00. Це буде матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві.
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В цьому матчі головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі вирішив випустити лише двох українців – воротаря Трубіна та захисника Матвієнка. І одразу трьох літніх новачків команди – Марлона, Педрінью та Траоре.
При цьому Матвієнко в цьому матчі зіграє на лівому фланзі оборони. І саме йому дісталася капітанська пов'язка.
Стартові склади команд
- Шахтар: Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тете, Педрінью, Соломон, Траоре
Запасні: Пятов, Кривцов, Степаненко, Дентінью, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Алан Патрік, Судаков, Конопля, Ісмаїлі, Корнієнко
- Генк: Вандервордт, Муньйос, Садік, Лукумі, Артеага, Хейнен, Грошовскі, Бонгонда, Трезор, Іто, Онуачу
Запасні: Шамбаре, Лейсен, Маккензі, Дессерс, Тома, Гесенс, Ейтінг, Ойл, Пейнтсіл, Немет, Торстведт, Куеста