Матч-відкриття УПЛ відбудеться на НСК "Олімпійський": з ким може зіграти Шахтар

Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдами щодо старту УПЛ. Жеребкування календаря чемпіонату поки що не було.

З ким може зіграти Шахтар у першому матчі

Старт нового сезону УПЛ запланований на 23 серпня. За інформацією журналіста, в матчі-відкритті турніру візьме участь донецький Шахтар – гра відбудеться на НСК "Олімпійський" в Києві.

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У президента УАФ Андрія Павелка є ідея, щоб у цьому матчі донецький клуб зіграв з Кривбасом. Жеребкування календаря ще не відбулося.

Динамо та Дніпро-1 матчі першого туру проведуть пізніше, бо у них заплановані єврокубкові матчі.

У серпні планується провести 2 тури. Базові дати – 23 і 28 серпня. У першій частині сезону мають відіграти 15 турів.

Що відомо про старт нового сезону УПЛ