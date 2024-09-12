Діан Паррі – Юлія Стародубцева 0:2 (4:6, 4:6)

Напередодні 24-річна тенісистка відсвяткувала свою першу перемогу в основній сітці змагань туру WTA над Сюзан Ламенс. Тепер же вона пробилася до дебютного чвертьфіналу на цьому рівні, здолавши третю сіяну на турнірі, пише 24 Канал.

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Загалом цей поєдинок став уже четвертим для Юлії у Тунісі. Вона розпочинала свій шлях із кваліфікації, де переграла Амандін Есс та Альону Фалей.

В 1/8 фіналу українка зустрічалася з француженкою Паррі, чинною 55-ю ракеткою світу. Це був їх перший очний поєдинок.

У першому сеті суперниці взяли по два стартові гейми на своїй подачі, після чого відбулася серія з трьох поспіль брейків, два з яких у свій актив записала сьома ракетка України. Після цього вона у боротьбі захистила свою подачу, а вже згодом спокійно закрила партію.

На старті другого сету Стародубцева змогла зробити собі гандикап та повела в рахунку 3:1. До десятого гейму тенісистки впевнено відстоювали власні подачі без жодного брейк-поінта, а в ньому вже відбулася драма, яка стала прикрасою матчу.

За рахунку 5:4 Юлія вийшла подавати на поєдинок і Паррі нав'язала їй справжню боротьбу. Француженка мала шість брейк-поінтів, але, на щастя, не реалізувала жодного, натомість українська спортсменка з четвертого матчболу таки закрила не тільки партію, а й матч – 6:4.

Дивіться відеоогляд матчу Паррі – Стародубцева

Важливо. Ця перемога стала найбільшою для Юлії Стародубцевої в кар'єрі. До цього вона лише одного разу перемагала суперниць із топ-100 – Тамару Корпач (77-му ракетку світу).

Зазначимо, що у чвертьфіналі українська тенісистка зіграє з британкою Сонай Картал. Вони зустрічалися між собою у кваліфікації US Open і тоді перемогу святкувала Стародубцева. Матч відбудеться 13 вересня.