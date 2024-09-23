Людмила Кіченок повторила національний рекорд у рейтингах WTA, піднявшись на третю сходинку. Лише одного разу представниця України посідала таке високе місце у світовому рейтингу, проте це було в одиночному розряді, пише 24 Канал.

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Фантастичне досягнення Кіченок

На початку вересня Людмила оновила національний рекорд у парному розряді після перемоги з Альоною Остапенко на US Open. Тоді українська тенісистка піднялася на п'яте місце.

А вже через два тижні вона вдруге переписала історію українського тенісу. Попри те, що Кіченок не брала участь у турнірах у цей період, українка обійшла Габріелу Дабровські та Елізе Мертенс.

Оновлений рейтинг WTA (парний розряд)

Катержина Синякова (Чехія) – 8780 очок Ерін Рутліфф (Нова Зеландія) – 7645 Людмила Кіченок (Україна) – 6165 (+2) Габріела Дабровські (Канада) – 6125 Альона Остапенко (Латвія) – 5948 (+1)

Таким чином, Людмила Кіченок повторила загальний рекорд України у світових рейтингах будь-якого розряду. Раніше його одноосібно утримувала Еліна Світоліна, яка у 2017 році підіймалася на третє місце в одиночному рейтингу WTA.

Довідка. Нинішній сезон Людмила Кіченок розпочинала на 32-му місці. З початку року вона дійшла до фіналу Australian Open, виграла три трофеї, серед яких і американський "мейджор", і стала найтитулованішою українкою в історії за перемогами на турнірах серії Grand Slam.

Зазначимо, що в одиночному розряді українські тенісистки майже не змінили свої позиції. Лідеркою на 18-й сходинці залишилася Марта Костюк, а також варто відзначити особистий рекорд Юлії Стародубцевої – 115-те місце.