Намагаємось не згадувати політичну ситуацію, – лідер збірної України Зварич про гру з Росією

Збірна України 4 лютого зіграє проти Росії у півфіналі Євро-2022. Один із лідерів команди Михайло Зварич поділився очікуваннями перед важливим поєдинком.

Зварич: У нас спортивний принцип

Михайло Зварич вслід за головним наставником "синьо-жовтих" Олександром Косенком розповів про майбутню гру проти Росії. Футзаліст збірної України запевнив, що команда серйозно готується до принципового півфіналу Євро-2022.

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За словами гравця херсонського Продексіма, команда старається не згадувати про політичну ситуацію між Україною та Росією. В українських футзалістів є спортивний принцип у цьому поєдинку.

Михайло пообіцяв, що команда віддасть усі сили на майданчику, щоб потішити український народ.

Ми стараємось не згадувати політичну ситуацію, у нас спортивний принцип. Гра, які і будь-яка із інших. Будемо віддавати усі сили, щоб вийти у фінал. Мотивація – це фінал, який може бути не кожен, а раз у житті,

– заявив Зварич.

Михайло Зварич після чотирьох матчів є найкращим бомбардиром збірної України на Євро-2022 – 4 голи.

У паралельному матчі Португалія та Іспанія визначать другого фіналіста чемпіонату Європи. Поєдинок розпочнеться о 21:00.

Виступ України на Євро-2022