Намагаємось не згадувати політичну ситуацію, – лідер збірної України Зварич про гру з Росією
Джерело:"ПРОФУТБОЛ Digital"
Збірна України 4 лютого зіграє проти Росії у півфіналі Євро-2022. Один із лідерів команди Михайло Зварич поділився очікуваннями перед важливим поєдинком.
Зварич: У нас спортивний принцип
Михайло Зварич вслід за головним наставником "синьо-жовтих" Олександром Косенком розповів про майбутню гру проти Росії. Футзаліст збірної України запевнив, що команда серйозно готується до принципового півфіналу Євро-2022.
Варте уваги У матчі з Росією будемо усі один за одного, – тренер збірної України Косенко
За словами гравця херсонського Продексіма, команда старається не згадувати про політичну ситуацію між Україною та Росією. В українських футзалістів є спортивний принцип у цьому поєдинку.
Михайло пообіцяв, що команда віддасть усі сили на майданчику, щоб потішити український народ.
Ми стараємось не згадувати політичну ситуацію, у нас спортивний принцип. Гра, які і будь-яка із інших. Будемо віддавати усі сили, щоб вийти у фінал. Мотивація – це фінал, який може бути не кожен, а раз у житті,
– заявив Зварич.
У паралельному матчі Португалія та Іспанія визначать другого фіналіста чемпіонату Європи. Поєдинок розпочнеться о 21:00.
Виступ України на Євро-2022
- Груповий раунд підопічні Косенка завершили на другій позиції у групі "А" – одна перемога над Сербією (6:1) та дві поразки від Нідерландів (3:2) та Португалії (1:0).
- Україна пробилась у плей-офф завдяки результату паралельного поєдинку, у якому Сербія переграла Нідерланди (2:3).
- У чвертьфіналі наші футзалісти на характері здолали Казахстан (3:5) та вийшли на Росію, яка у своєму матчі переграла Грузію (3:1).