"З тими гравцями мав вигравати Лігу чемпіонів": батько Реброва розкритикував легендарного коуча

Батько новоспеченого наставника збірної України Станіслав Ребров висловився щодо Луческу. Він вважає, що той не заслуговує на таку шану.

Станіслав Ребров дотримується думки, що Мірча Луческу міг би добитися більших висот зі зірковими гравцями Шахтаря. Також він розповів кому надає перевагу в нинішній УПЛ.

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Надто багато шуму

Батько головного тренера збірної України, який уже встиг провести першу зустріч зі своїми новоспеченими підопічними, Станіслав Ребров вважає, що Мірча Луческу дарма купається у ванні слави. Батько наставника впевнений, що з тим складом футболістів, які були у розпорядженні у румунського наставника в Шахтарі, віг міг би сміло замахнутися на найпрестижніший титул клубного турніру. Ребров впевнений, що з таким переліком виконавців не варто величати тренера, який зміг тріумфувати в межах України.

У Луческу у Шахтарі було 11 бразильців у команді. З такими гравцями можна було не лише чемпіонат України та Кубок УЄФА виграти, а й на перемогу у Лізі чемпіонів замахнутися! Йому, що, кричати "ура", що він виграв із Шахтарем чемпіонат та Кубок України? Вибачте мені, але в нас в УПЛ половина дворових команд грає, і тут нема чому радіти. Саме через це я не вболіваю за Шахтар,

– зазначив Ребров.

За каденції Луческу в Шахтарі виступали такі футболісти, як Фернандінью, Жадсон, Вілліан, Фред, Дуглас Коста, Тейшейра, Срна, Тайсон, Марлос та інші.

Також Станіслав підкреслив, що в Україні він надає перевагу лише Динамо, а також виступає за те, аби Олександр Шовковський був головним тренером киян. Ребров вважає, що у легендарного голкіпера, можливо, не одразу все вийде, як і у кожного тренера, але він "своя людина" і знає дух та історію команди, оскільки Шовковський – динамівець до мозку кісток. Ребров впевнений, що "біло-синій" воротар зможе досягнути схожого результату, як і його син, коли тренував столичний колектив.

Нагадаємо, що у стані "біло-синіх" Сергій добився чималих висот, а саме: двічі ставав чемпіоном України (2014/2015, 2015/2016), двічі володарем Кубка України (2014, 2015) та одного разу володарем Суперкубка України (2016). До того ж Ребров з "бобрами" виходив у останні на цей момент чвертьфінал Ліги Європи (де поступився Фіорентині) та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (де кияни поступилися Манчестер Сіті).