"Його життя тепер інше": колишній бос Феррарі розповів про нинішній стан справ у Шумахера

29 грудня 2013 року сталася жахлива трагедія з одним із найвидатніших гонщиків Формули-1 в історії. Міхаель Шумахер відпочивав на курорті Марібель у Альпах, де впав під час катання на лижах та вдарився головою об камінь.

Спочатку "Червоний барон" перебував у свідомості, проте в один момент його стан різко погіршився. Коли Міхаеля доправили до лікарні, то його довелося вводити у медикаментозну кому.

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Тодт: Міхаель тут, тому я не сумую за ним

З того часу він не з'являвся у публічному просторі, а близькі легендарного чемпіона вирішили, що "особисте – означає особисте", як завжди говорив "Червоний барон". Тому обмежили доступ до німця та майже не надають ЗМІ ніякої інформації про Міхаеля Шумахера.

Напередодні 10-ї річниці з моменту трагедії колишній бос Феррарі Жан Тодт розповів про теперішній стан здоров'я легендарного пілота. Він не надав ніякої конкретики, проте запевнив, що Міхаель Шумахер знаходиться під опікою та оточений любов'ю.

Міхаель тут, тому я не сумую за ним. Він просто вже не той, яким був раніше. Але ним чудово опікуються дружина та діти, які захищають його. Його життя тепер інше, і я маю честь ділитися з ним моментами.



Це все, що можна сказати. На жаль, лиха доля спіткала його десять років тому. Він більше не той Міхаель, якого ми знали у Формулі-1,

– розповів Тодт.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року на Netflix вийшов документальний фільм про Міхаеля Шумахера. У ньому члени родини легендарного гонщика розповідали, що "Червоний барон" не здатний до самостійного пересування та повноцінного спілкування. На його лікування на той момент було витрачено вже 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

. Протягом кар'єри Міхаель Шумахер здобув 91 перемогу в Формулі-1 (друге місце в історії) та 7 разів ставав чемпіоном сезону (ділить першу сходинку з Льюїсом Гемілтоном).