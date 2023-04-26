Великі гроші залишилися в минулому: став відомий гонорар Ломаченка за бій з Хейні

Колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко отримає за бій проти Девіна Хейні значно менші гроші, ніж за попередні поєдинки. Головно мета українського боксера – здобути звання "абсолюта".

Менше як місяць залишився до одного з найочікуваніших поєдинків 2023 року, в якому Василь Ломаченко зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні. Цей бій стане останнім шансом для українського боксера повернутися на Олімп.

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Втратив у грошах заради абсолюту

Заради цього поєдинку "Хай-Тек" пішов на значні фінансові поступки. Лома неодноразово заявляв, що гроші не стоять для нього на першому місці. Тож промоутери сповна скористалися поступками екс-чемпіона світу.

За повідомленням джерела, Ломаченко отримає за бій проти Хейні 900 тисяч доларів. Цей гонорар навіть менше, ніж за попередній поєдинок проти Ортіса. Тоді українець заробив 1,2 мільйона доларів чистими.

Мільйонний гонорар отримав Лома під час попередньої спроби стати абсолютом у 2020 році. Тоді український боксер був фаворитом у поєдинку з Тео Лопесом, але після 12 раундів судді віддали перемогу американцю. Попри поразку, Василь розбагатів на 3,25 мільйона доларів. Це був найбільший заробіток Ломаченка в кар'єрі.

Нагадаємо, що бій Ломаченко – Хейні відбудеться 20 травня в Лас-Вегасі на MGM Grand Garden Arena. Проте український онлайн-сервіс MEGOGO не буде транслювати поєдинок за абсолют в прямому ефірі.