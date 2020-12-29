Міністр спорту заробляє менше, ніж рядові чиновники УАФ: зарплата Гутцайта
За 10 місяців 2020 року міністр спорту Вадим Гутцайт заробив 460 тисяч гривень. Для порівняння в Українській асоціації футболу в більшості чиновників вища зарплата, а окремі – за 1 місяць заробляють більше.
Про те, якою була зарплата Вадима Гутцайта у 2021 році, Міністерство молоді й спорту розповіло у відповідь на запит 24 каналу.
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Зарплата Вадима Гутцайта:
- березень – 37 тисяч 25 гривень;
- квітень – 38 тисяч 20 гривень;
- травень – 38 тисяч 20 гривень;
- червень – 38 тисяч 20 гривень;
- липень – 82 тисячі 539 гривень;
- серпень – 28 тисяч 515 гривень;
- вересень – 57 тисяч 364 гривні;
- жовтень – 42 тисячі 419 гривень;
- листопад – 52 тисячі 400 гривень;
- грудень – 45 тисяч 748 гривень.
Зарплати в УАФ
- Цікаво, що міністр, який відповідає за увесь спортивний напрямок, заробляє значно менше, ніж, наприклад, рядові чиновники в Українській асоціації футболу.
- Наприклад, коли Вадим Гутцайт за 10 місяців заробив 460 тисяч гривень, у Мирона Маркевича щомісячна зарплата 707 тисяч гривень, а у Франческо Баранки – 513 тисяч гривень.
- Крім того, ще з десяток чиновників УАФ щомісяця заробляють у рази більше, ніж Вадим Гутцайт.
Джерело: 24 канал
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