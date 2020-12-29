За 10 місяців 2020 року міністр спорту Вадим Гутцайт заробив 460 тисяч гривень. Для порівняння в Українській асоціації футболу в більшості чиновників вища зарплата, а окремі – за 1 місяць заробляють більше.

Про те, якою була зарплата Вадима Гутцайта у 2021 році, Міністерство молоді й спорту розповіло у відповідь на запит 24 каналу. Цікаво Зарплата Михайла Федорова: скільки заробляє головний цифровізатор Зарплата Вадима Гутцайта: березень – 37 тисяч 25 гривень;

квітень – 38 тисяч 20 гривень;

травень – 38 тисяч 20 гривень;

червень – 38 тисяч 20 гривень;

липень – 82 тисячі 539 гривень;

серпень – 28 тисяч 515 гривень;

вересень – 57 тисяч 364 гривні;

жовтень – 42 тисячі 419 гривень;

листопад – 52 тисячі 400 гривень;

грудень – 45 тисяч 748 гривень. Важливо! Ці суми – це розмір доходу, який фактично отримав віцепрем'єр. Тобто, це сам посадовий оклад разом з усіма бонусами. Також у цій сумі вже вирахувані податки. Зарплати в УАФ Цікаво, що міністр, який відповідає за увесь спортивний напрямок, заробляє значно менше, ніж, наприклад, рядові чиновники в Українській асоціації футболу.

Наприклад, коли Вадим Гутцайт за 10 місяців заробив 460 тисяч гривень, у Мирона Маркевича щомісячна зарплата 707 тисяч гривень, а у Франческо Баранки – 513 тисяч гривень.

Крім того, ще з десяток чиновників УАФ щомісяця заробляють у рази більше, ніж Вадим Гутцайт.