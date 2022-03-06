Стало відомо, на коли перенесуть матч збірної України у плей-офф відбору ЧС-2022

УЄФА планує перенести матч відбору плей-офф ЧС-2022 Шотландія – Україна на літо. Про це розповів директор Шахтаря з футболу Дарійо Срна.

Україна отримає свій шанс

24 березня підопічні Олександра Петракова мають зіграти у Глазго проти Шотландії. Але через війну з Росією на даний момент це не можливе через те, що частина гравців збірної України перебувають закордоном, а більшість залишаються на батьківщині.

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Але схоже, що УЄФА має вихід. Принаймні про це повідомив директор з футболу Шахтаря Дарійо Срна, який спілкується із президентом організації Олександром Чеферіном.

"Говорив із Александером Чеферіном. Він стоїть за український футбол. Розумію, що зараз нікому не до футболу, але президент УЄФА сказав, що матч України із Шотландією перенесуть на червень", – заявив Срна.

На сайті УАФ поки що немає офіційної інформації щодо цього. Українці мали б зустрітися з шотландцями 24 березня у Глазго.

Також 24 березня Росія мала б зіграти проти збірної Польщі. Проте з окупантами грати ніхто не хоче. ФІФА також дотримується думки, що з агресорами грати не варто. Тому збірна Російської Федерації відсторонена від будь-яких турнірів.

Натомість Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією. Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

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