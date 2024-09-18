Чемпіон Італії чи фіналіст Ліги чемпіонів: стало відомо, хто може замінити Де Россі у Ромі

У середу, 18 вересня, Рома звільнила легенду клуба Даніеле Де Россі через невдалий старт сезону. Італійські ЗМІ почали розповсюджувати інформацію стосовно того, хто стане новим головним тренером римлян.

Після звільнення Даніеле Де Россі, керівництво "вовків" розглядає декілька кандидатів на посаду головного тренера команди. У поле зору римського колективу потрапили: Едін Терзіч, Іван Юрич та Стефано Піолі, за інформацією із твіттеру Ніколо Скіри.

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Що відомо про кандидатів на пост головного тренера Роми

Перший претендент на посаду керманича "вовків" Едін Терзич. 41-річний тренер працював у Боруссії Дортмунд. Під керівництвом німецького наставника "джмелі" змогли виграти Кубок Німеччини у 2021 році та дійти до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2023/2024.

"Вовки" розглядають також Івана Юрича на заміну Даніеле Де Россі. Хорватський тренер добре знає італійський футбол, адже працював у Монтові, Кротоне, Дженоа, Вероні та Торіно. У сезоні-2015/2016 Юрич отримав нагороду найкращому тренеру Серії Б.

Стефано Піолі третій претендент на заміну Де Россі. 58-річний італієць може також замінити легенду "вовків" у руля команди. Екстренер Мілана у сезоні-2021/2022 разом з "россонері" став чемпіоном Італії, здобувши перший трофей для команди за довгий час.

Окрім цих кандидатів, повідомляють про те, що римляни розглядають на зміну Даніеле де Россі – Томаса Тухеля, Грема Поттера та Массіміліано Аллегрі.

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Нагадаємо, що чотирьох стартових турах Серії А "вовки" набрали всього 3 залікових бали у турнірній таблиці. Наступний матч римляни зіграють вдома проти Удінезе – 22 вересня, о 19:00 за київським часом.