Магучіх розповіла, коли планує весілля та де буде його святкувати
Джерело:ютуб-канал Сергій Аллахвердян
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх розповіла про свої плани щодо весілля. Вона назвала орієнтовні терміни, а також зізналася у якій країні хотіла б його відсвяткувати.
Зазначимо, що Ярослава Магучіх зустрічається із легкоатлетом юніорської збірної України Назаром Степановим. Він є сином її тренерів.
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Магучіх розповіла про плани щодо весілля
В нещодавньому інтерв'ю легкоатлетка зізналась, що вони з коханим планують зіграти весілля в Україні. Це може відбутися після Олімпійських ігор-2024. Водночас спортсменка додала, що її турбують організаційні моменти.
"Я сказала, що після Олімпіади буде весілля. Але зараз розумію, що треба було не казати, після якої. Я як втягнулася, як почитала про всі організаційні моменти… Плюс я хочу святкувати в Україні.
Я не знаю, скоріш за все, у вересні, але я не впевнена ще", – сказала Магучіх.
Що відомо про досягнення спортсменки
- Українська стрибунка у висоту, 22-річна представниця Дніпра, відома своїми досягненнями.
- Вона п'ять разів ставала призеркою чемпіонатів світу, двічі здобувши "золото" (у приміщенні у 2022 році та на відкритому повітрі у 2023), а також тричі отримала "срібло".
- Її визнано лідеркою світового рейтингу. Особистий рекорд Ярослави Магучіх – 2.06 метрів, встановлений у лютому 2021 року. У 2024 році вона показала результат – 2.04 метрів, що стало повторенням третього найкращого показника у своїй кар'єрі.