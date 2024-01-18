Планував продовжити кар'єру: Стаховський розповів, як війна змінила всі плани
Джерело:Спорт-Експрес
Колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про свої плани до війни. Він планував повернутися на корт.
Стаховський після закінчення кар'єри мав на меті виступати в парному розряді. Він планував зробити це у 2023 році, однак повномасштабне вторгнення змінило його плани.
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Стаховський у 2023 році планував повернутися на корт
"Хотілося спробувати ще пограти саме в парі, бо мені це подобалося. До того ж я був впевнений, що у парі, а не соло, вистачило б ще мене і фізично, і ментально. В команді трошки легше, бо все розділяється, ділиться на двох, так би мовити", – зазначив колишній тенісист.
Стаховський розповів, що звертався до АТР, аби його виключили з рейтингів. За його словами, повертатися у спорт під час війни – не його історія.
"А от в одиночному розряді, зізнаюсь, мені вже було складно фізично. Не ті вже були кондиції, щоб боротися гідно з молодим поколінням світових тенісистів.
У квітні 2022 року я написав листа до АТР, щоб вони викреслили мене з усіх своїх рейтингів. У мене була опція заморозити мій парний рейтинг, він знаходився десь на межі першої сотні. Однак, зважаючи на обставини, війну, я повідомив АТР, що завершую професійні виступи остаточно й не буду повертатися на корти. Повертатися у спорт під час війни – не моя історія", – додав Стаховський.
Що відомо про екстенісиста
- Сергій Стаховський досяг 31-го місця у світовому одиночному рейтингу в вересні 2010 року, що є його особистим рекордом, і був найкращою ракеткою України протягом тривалого часу.
- Він завоював чотири одиночні титули АТР: перший у Загребі, Хорватія (2008), другий у Санкт-Петербурзі, Росія (2009), і ще два у 2010 році в Нью-Гейвені, США, та Гертогенбосі, Нідерланди. Усі ці перемоги були на змаганнях категорії АТР 250.
- У парному розряді Стаховський теж виграв чотири титули АТР: в Москві (2008) з Потіто Стараче, у Галле (2010, 2011) з Михайлом Южним, і у Ньюпорті, США (2019) з Марселем Гранольєрсом.
- Його найкраще досягнення на турнірах "Великих Шоломів" – третє коло, яке він досяг на кожному з чотирьох мейджорів.
- Нагадаємо, що з початком великої війни Стаховський став на захист держави.