Планував продовжити кар'єру: Стаховський розповів, як війна змінила всі плани

Колишній український тенісист Сергій Стаховський розповів про свої плани до війни. Він планував повернутися на корт.

Стаховський після закінчення кар'єри мав на меті виступати в парному розряді. Він планував зробити це у 2023 році, однак повномасштабне вторгнення змінило його плани.

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Стаховський у 2023 році планував повернутися на корт

"Хотілося спробувати ще пограти саме в парі, бо мені це подобалося. До того ж я був впевнений, що у парі, а не соло, вистачило б ще мене і фізично, і ментально. В команді трошки легше, бо все розділяється, ділиться на двох, так би мовити", – зазначив колишній тенісист.

Стаховський розповів, що звертався до АТР, аби його виключили з рейтингів. За його словами, повертатися у спорт під час війни – не його історія.

"А от в одиночному розряді, зізнаюсь, мені вже було складно фізично. Не ті вже були кондиції, щоб боротися гідно з молодим поколінням світових тенісистів.

У квітні 2022 року я написав листа до АТР, щоб вони викреслили мене з усіх своїх рейтингів. У мене була опція заморозити мій парний рейтинг, він знаходився десь на межі першої сотні. Однак, зважаючи на обставини, війну, я повідомив АТР, що завершую професійні виступи остаточно й не буду повертатися на корти. Повертатися у спорт під час війни – не моя історія", – додав Стаховський.

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