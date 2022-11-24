У середу, 23 листопада, російсько-терористичні війська нанесли масований удар по енергетичній інфраструктурі України. Повітряна тривога застала Мірчу Луческу та його підопічних на тренувальній базі Динамо.

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Наставник "біло-синіх" у інтерв'ю румунському виданню розповів про свій стан після ракетних ударів по столиці України. 77-річний фахівець мужньо сприйняв обстріл, але чекає завершення чемпіонату.

"Якби зі мною було щось не так, ви б вже знали про це. Все добре. Ще трохи, субота і середа, і ми закінчили.

Чого мені боятися? Тільки нехай на мене не впаде ракета. На жаль, такі справи, були 8 годин без електроенергії.

Звісно, були проблеми з опаленням. Його відновили згодом. Найгірше те, що телевізійні передачі також перервались, і я не подивився матчі чемпіонату світу. Щодо всього іншого – зі мною все гаразд", – сказав Луческу.

Ракетна атака росіян 23 листопада

Посеред дня 23 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога.

Згодом стало відомо про роботу ППО та влучання в об'єкти критичної інфраструктури в областях.

В результаті масованих ударів в багатьох регіонах України зникло світло. На Київщині загинули 5 людей.

Повітряні сили ЗСУ розповіли, що Кремль випустив по Україні орієнтовно 70 крилатих ракет та дронів. З них збили 51 ракету та 5 безпілотників.

Нагадаємо, що свій наступний матч динамівці проведуть 26 листопада. У Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського "біло-сині" зустрінуться із Металістом 1925. Гра розпочнеться о 14:00.