Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський завершує кар'єру тенісиста. Спортсмен у своєму інстаграмі натякнув на рішення піти з тенісу.

Стаховський: Дякую, теніс, це було по-справжньому

У своєму інстаграмі Стаховський розмістив декілька знакових світлин та подякував тенісу.

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Подорож у тисячу матчів починається з одного кидка. Дякую, теніс, це було по-справжньому,

– написав Сергій.

Схоже, що матч проти американця Джеффрі Джона Вулфа на Australian Open-2022 став останнім для Стаховського. Український тенісист поступився американцю у кваліфікації турніру у Мельбурні.

Слід зауважити, що у листопаді 2021 року Стаховський оголосив про завершення кар'єри у збірній України з тенісу. За збірну Сергій виступав з 2006 року та провів понад 70 матчів.

Досягнення Стаховського