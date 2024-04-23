Велика кількість російських спортсменів намагаються уникати питань про війну в Україні. Вони зберігають умовний "нейтралітет", але жодним словом не засуджують агресію своєї рідної держави.
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Мовчання Медвєдєва
Одним з таких лицемірів є четвертий номер світового рейтингу ATP Даніїл Медвєдєв. Він не зміг набратися мужності та публічно засудити Росію за злочини в Україні.
Про це розповів колишній тенісист, а нині боєць Нацгвардії України Сергій Стаховський. Він нагадав, що сім'я Медвєдєва давно виїхала з Росії і їй нічого не загрожує. Однак росіянин продовжує грати в мовчанку.
"Я знаю, що він із сім'єю виїхав із Росії у 2017 році. Ніхто з його близьких у Росії не живе.
Але він, як риба, набрав у рот води, він досі мовчить і нічого не сказав про те, що відбувається в Україні", – розповів Стаховський.
"Нейтральний" Медвєдєв мріє про Олімпіаду
- Зазначимо, що Даніїл Медвєдєв виступає на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Раніше він робив заяву, що планує взяти участь в Олімпіаді-2024.
- Один з найпопулярніших російських спортсменів сподівається, що його допустять до змагань у Парижі.
- До речі, в Росії не в захваті від таких висловлювань зірки. Вони вважають таких спортсменів "зрадниками".