Велика кількість російських спортсменів намагаються уникати питань про війну в Україні. Вони зберігають умовний "нейтралітет", але жодним словом не засуджують агресію своєї рідної держави.

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Мовчання Медвєдєва

Одним з таких лицемірів є четвертий номер світового рейтингу ATP Даніїл Медвєдєв. Він не зміг набратися мужності та публічно засудити Росію за злочини в Україні.

Про це розповів колишній тенісист, а нині боєць Нацгвардії України Сергій Стаховський. Він нагадав, що сім'я Медвєдєва давно виїхала з Росії і їй нічого не загрожує. Однак росіянин продовжує грати в мовчанку.

"Я знаю, що він із сім'єю виїхав із Росії у 2017 році. Ніхто з його близьких у Росії не живе.

Але він, як риба, набрав у рот води, він досі мовчить і нічого не сказав про те, що відбувається в Україні", – розповів Стаховський.

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