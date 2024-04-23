Большое количество российских спортсменов стараются избегать вопросов о войне в Украине. Они сохраняют условный "нейтралитет", но ни словом не осуждают агрессию своего родного государства.

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Молчание Медведева

Одним из таких лицемеров является четвертый номер мирового рейтинга ATP Даниил Медведев. Он не смог набраться мужества и публично осудить Россию за преступления в Украине.

Об этом рассказал бывший теннисист, а ныне боец Нацгвардии Украины Сергей Стаховский. Он напомнил, что семья Медведева давно выехала из России и ей ничего не угрожает. Однако россиянин продолжает играть в молчанку.

"Я знаю, что он с семьей выехал из России в 2017 году. Никто из его близких в России не живет.

Но он, как рыба, набрал в рот воды, он до сих пор молчит и ничего не сказал о том, что происходит в Украине", – рассказал Стаховский.

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