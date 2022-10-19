Стаховський постом з передової принизив пропагандиста Шарія

Колишній український тенісист Сергій Стаховський опублікував пост, в якому вирішив звернутися до проросійського пропагандиста Анатолія Шарія з передової.

Сергій Стаховський після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, вступив до лав самооборони. А також чимало допомагав як волонтер. Для прикладу, він передавав машини українським військовим, які закуповував для них відомий український футболіст та тренер Сергій Ребров. Стаховський та Ребров є кумами.

Окрім того, Стаховський теж вирішив долучитися до виплати винагороди тому, хто візьме російського терориста Ігоря Гіркіна в полон.

До теми Таке враження, що Гіркіна будуть шукати й у Росії, – Стаховський

У середу, 19 жовтня, Стаховський опублікував фотографію у військовій амуніції та зі зброєю в руках.

"Передаю вітання з сонячного "Будапешту", що в Донецькій області, "Барселонському толіку"... Україна з нетерпінням очікує твого героїчного повернення на неньку... але якщо десь яйка піджимають, то з радістю можу відвідати тебе в Барселоні. Курячі яйця є", – підписав фото Стаховський.

Варто відзначити, що геотег на цьому пості – селище Дворічна у Харківській області. Воно на березі річки Оскіл недалеко від лінії фронту.

Скоріш за все, Стаховський у такий спосіб "передав вітання" проросійському пропагандисту Анатолію Шарію, який переховується від українського правосуддя в Іспанії. Україна вже звернулася до Іспанії з проханням видачі Шарія.

Санкції проти Анатолія Шарія: що відомо