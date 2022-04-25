Стаховський поїхав до Будапешта: Мене перевели в резерв, будь-якої миті можу повернутися

Колишній український тенісист Сергій Стаховський повернувся до Будапешта. У будь-який момент він готовий приїхати в Україну.

Стаховський: Мене перевели в резерв

Екстенісист з перших днів війни доєднався до української армії. Стаховський проживає в Угорщині, але після початку військових дій в Україні повернувся на Батьківщину.

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Він повідомив, що його перевели в резерв, він поїхав до Угорщини, але у будь-який момент готовий повернутися до України.

"Я повернувся до Будапешта. Мені запропонували контракт на 12 місяців у ЗСУ. Я був під Харковом, був під Ізюмом минулого тижня. Я бачив достатньо мотивованих військових, які знають, що вони роблять.

Чесно скажу, що я, навіть бувши з автоматом в умовах вулиці, я ще адекватно уявляв, що робити. В умовах польових бойових дій я взагалі не дуже добре себе уявляю", – розповів Стаховський.

Мене перевели в резерв, не прибрали – будь-якої миті мене можуть повернути, я особливо відсиджуватися не буду,

– зазначив екстенісист.

Раніше спортсмен розповідав, що входило в його обов'язки при патрулюванні Києва.