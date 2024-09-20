Туалет на стадіоні в Бельгії налякав німців під час матчу Ліги чемпіонів: жахливе фото вбиральні

Стадіон "Ян Брейдель" в Брюгге має деякі недоліки, про що розповіли фанати Боруссії Дортмунд. Зображення туалету шокувало всіх.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 відіграли матчі першого туру. Чемпіон Бельгії Брюгге провалився на старті турніру, програвши дортмундській Боруссії, повідомляє 24 Канал.

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Дика вбиральня

"Джмелі" забили у ворота чорно-синьої" команди три "сухих" м'ячі. Після гри в інтернеті почали розповсюджувати деякі фото зі стадіону "Ян Брейдель".

Особливої популярності набрало фото із туалету цієї арени. Приміщення виглядає занедбаним, а стіни – голими. Німецькі фанати назвали стан вбиральні "ганебним".



Занедбаний туалет на стадіоні Брюгге / фото з соцмережі Х

Відзначимо, що Брюгге вже відіграв сім матчів у чемпіонаті Бельгії. Команда Нікі Хаєна набрала 13 очок та розташувалась на другому місці. Ппереду лише Генк з 16-ма пунктами.

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Що ж стосується підопічних Нурі Шахіна, то Боруссія виграла два з трьох матчів у Бундеслізі. Дортмундці також посідають другу сходинку, маючи відставання у два бали від Болгарії.