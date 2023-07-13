Вже на 19-й хвилині Крістіан Еспіноза реалізував пенальті та вивів Сан-Хосе уперед 1:0. Саме з такої мінімальної переваги господарі пішли на перерву.

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Ще одна вишенька на торті із США

Другий гол у воротах гостей побував на 65-й хвилині. Це взяття воріт заслуговує окремої уваги. Цього разу капітан Сан-Хосе пішов виконувати кутовий та віддав ідеальну передачу під удар злету на Мігеля Трауко.

30-річний лівий захисник збірної Перу ударом в один дотик прошив сітку воріт Саундерса. Такі удари не беруться.

Відео голу Мігеля Трауко

Цей гол нагадав прихильникам українського футболу гол львівських Карпат у ворота Кривбаса 11-річної давнини (сезон-2012/2013, 14-й тур УПЛ), який забив іспанець Лукас Перес. Тоді львів'яни розгромили криворіжців 6:0, а Лукас оформив хет-трик.

Іспанський легіонер виступав за "левів" протягом двох років (2011 – 2013). Тепер Лукас захищає кольори іспанського Депортіво.

Щодо автора голу-близнюка Трауко, то перуанець виступає за Сан-Хосе із вересня 2022-го. У поточному сезоні вже встиг провести 17 матчів, у яких відзначився 3 голами.

Відзначимо, що матч Сан-Хосе – Саудерс так і закінчився перемогою господарів 2:0.