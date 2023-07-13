Уже на 19-й минуте Кристиан Эспиноза реализовал пенальти и вывел Сан-Хосе вперед 1:0. Именно с такого минимального преимущества хозяева ушли на перерыв.

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Еще одна вишенка на торте из США

Второй гол в воротах побывал на 65-й минуте. Это взятие ворот заслуживает отдельного внимания. На этот раз капитан Сан-Хосе отправился исполнять угловой и отдал идеальную передачу под удар взлета на Мигеля Трауко.

30-летний левый защитник сборной Перу ударом в одно касание прошил сетку ворот Саундерса. Такие удары не принимаются.

Видео гола Мигеля Трауко

Этот гол напомнил поклонникам украинского футбола гол львовских Карпат в ворота Кривбасса 11-летней давности (сезон-2012/2013, 14-й тур УПЛ), который забил испанец Лукас Перес. Тогда львовяне разгромили криворожцев 6:0, а Лукас оформил хет-трик.

Испанский легионер выступал за "львов" в течение двух лет (2011 – 2013). Теперь Лукас защищает цвета испанского Депортиво.

Что касается автора гола-близнеца Трауко, то перуанец выступает за Сан-Хосе с сентября 2022-го. В текущем сезоне уже успел провести 17 матчей, у которых отличился 3 голами.

Отметим, что матч Сан-Хосе – Саудерс так и завершился победой хозяев 2:0.