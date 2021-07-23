Неймовірної краси гол

23 липня Остін мінімально поступився лідеру чемпіонату Сіетлу Саундерс (0:1). Переможний гол у зустрічі забив Рауль Руйдіас.

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На 67-й хвилині форвард підібрав м'яч у центрі поля, побачив, що голкіпер господарів дещо вийшов із воріт та пробив. Як бачимо, що футболіст не прогадав із рішенням. М'яч за неймовірною траєкторією залетів за комірець воротаря Остіна.

Такі постріли побачиш раз на декілька сотень матчів. Такі удари називають із ряду, які не беруться. Відзначимо, що автор голу Руйдіас з'явився на футбольному полі лише після перерви.

Саундерс продовжує очолювати турнірну таблицю. У його активі 32 пункти. Остін із 13 очками йде на 10-й позиції.

Відео голу Руйдіаса