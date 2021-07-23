Несподіванка турніру

Колишній лідер Шахтаря Тайсон вийшов у стартовому складі Інтернасьонала. Але допомогти команді вийти у чвертьфінал не зумів.

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Протягом обох таймів клуби не змогли визначити переможця матчу. Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті, де сильнішою несподівано виявилась Олімпія Асунсьйон.

Цікаво! На 28-й хвилині Тайсон відкрив рахунок у матчі, але після перегляду VAR гол бразильця скасували через офсайд. Також у другому таймі Еденілсон не забив з 11-метрів.

Тайсон був замінений на 83-й хвилині зустрічі. Тому у серії післяматчевих пенальті участі не брав.

Парагвайський клуб реалізував усі 5 пенальті. Натомість Інтернасьонал одного разу схибив. Невдахою лотереї став Тіаго Гальярдо. Інтернасьонал неочікувано вилетів із Кубка Лібертадорес. Олімпія тричі перемагав у турнірі (1979, 1990 та 2002).