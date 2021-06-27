Шедеври на футбольному полі у США

Вже на 2-й хвилині поєдинку господарі відкрили рахунок у грі. Але зробили це не без допомоги суперника.

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Один з гравців Чикаго прострілював у штрафний Філандельфії. Першим на м'ячі був захисник гостей Якоб Глеснес. Футболіст намагався заблокувати пас у район 11 метрів, але у підкаті зрізав м'яч у власні ворота. М'яч за шаленою траєкторією залетів за комірець голкіперу. Ось так яскраво команди розмочили нулі на табло.

Відео курйозного автоголу

Ще до перерви гості не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Слід відзначити перший гол у матчі від гостей. Півзахисник Куїнн Салліван зрівняв рахунок ефектним ударом через себе. Однак втримати перемогу Філадельфії не вдалось. У підсумку – 3:3 бойова мирова у США.

Відео голу через себе