Шедеври на футбольному полі у США
Вже на 2-й хвилині поєдинку господарі відкрили рахунок у грі. Але зробили це не без допомоги суперника.
Це варто побачити В падінні через себе: відео ефектних голів українців, які вивели їх на чемпіонат світу
Один з гравців Чикаго прострілював у штрафний Філандельфії. Першим на м'ячі був захисник гостей Якоб Глеснес. Футболіст намагався заблокувати пас у район 11 метрів, але у підкаті зрізав м'яч у власні ворота. М'яч за шаленою траєкторією залетів за комірець голкіперу. Ось так яскраво команди розмочили нулі на табло.
Відео курйозного автоголу
Ще до перерви гості не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Слід відзначити перший гол у матчі від гостей. Півзахисник Куїнн Салліван зрівняв рахунок ефектним ударом через себе. Однак втримати перемогу Філадельфії не вдалось. У підсумку – 3:3 бойова мирова у США.
Відео голу через себе
- Після нічиєї Філадельфія залишилась на 3 місці, у її активі 19 очок.
- Файр із 5 балами продовжує бути аутсайдером чемпіонату – остання 14-а сходинка.