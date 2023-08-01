Зміна вектору: Срна розповів, що українізація в атаці Шахтаря добігає свого кінця

Донецький Шахтар проводить активну трансферну політику цього літа. Клуб знову робить ставку на легіонерів.

За останні два тижні чемпіон України підписав 5 легіонерів. Серед них троє бразильців, еквадорець та ізраїльтянин. Читайте також Подібне поверненню Ярмоленка: Шахтар веде переговори про камбек до свого складу легенди клубу Знову планується латиноамериканський карнавал в атаці Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна після офіційного представлення бразильського новачка Егіналдо прокоментував останні трансфери донецького клубу. За його словами, "гірники" повертаються до південноамериканського ринку.

"Якщо ви поглянете на наші останні трансфери... Ми повертаємося туди, де ми були. Бразильський ринок, швидкі вінгери. Нарешті ми підписали сильного гравця (Егіналдо), який може діяти на всіх позиціях в атаці. Я спілкувався з Алексом Тейшейрою, який грав з ним. Його хвалять та рекомендують. Ми зі скаутом побачили те, що нам потрібно. Я впевнений, що він писатиме історію Шахтаря.

Ми зараз дивимося не лише на бразильський ринок, а й на Еквадор, Венесуелу. Всюди, де є гравці рівня Шахтаря. Вважаю, що Егіналдо – сильне посилення атаки, якого нам бракувало. Він уже тренується з командою, у нас немає часу на адаптацію. Минули часи, як 15 років тому, коли ми підписували гравця та чекали півтора-два роки. Зараз футболісти повинні відразу показувати, чому їх купили, і чому вони опинилися в Шахтарі", – заявив Срна.

Також Даріо розповів, що новачки розуміють, що їдуть у країну, яка воює, але їх це не лякає. А самі "гірники" будують амбітні плани на майбутнє.

Війна? Цікаво, що ніхто з новачків не ставив питань щодо війни. Вони дивляться на свою перспективу та майбутнє. Приємно, коли футболісти приїжджають до Шахтаря. Ми плануємо підписати ще 1-2 футболістів, але залежить від ринку. Будемо працювати, щоб побудувати найсильніший Шахтар в історії,

– сказав Срна.

Зазначимо, що гірники розпочали сезон УПЛ-2023/2024 з перемоги над Металістом 1925 з рахунком 2:1. У тому матчі дебютували 3 легіонери: Кастільо, Невертон та Педріньо.

. Наступний матч "гірники" зіграють 2 серпня проти рівненського Вереса. Початок матчу о 17:00.